Chi è oggi la moglie di Riccardo Fogli Karin Trentini | Io ero una sua fan costrinsi i miei genitori a portarmi al concerto

Karin Trentini è la moglie di Riccardo Fogli, noto cantante italiano. Originaria dell’Italia, ha conosciuto Fogli dopo il loro matrimonio con Viola, avvenuto circa un anno prima. La loro relazione ha suscitato interesse, considerando il passato sentimentale di Fogli con Patty Pravo. Trentini è nota per il suo legame con il musicista e per il suo ruolo di compagna nel corso degli anni.

Dopo appena un anno dalle nozze con la moglie Viola, il cuore di Riccardo Fogli fu rubato da un’altra donna molto nota nel mondo dello spettacolo: Patty Pravo. La relazione clandestina fa entrare in crisi il matrimonio con Viola Valentino e, dopo anni di litigi e gelosie, il divorzio arriva ufficialmente nel 1993. Una storia intensa e davvero tormentata. Il secondo matrimonio per Riccardo Fogli è arrivato nel 2010, con la donna che ancora oggi è sua moglie: l’ex modella e ballerina Karin Trentini La donna era una grande fan dei Pooh e in particolare di Riccardo Fogli, che ha conosciuto a 16 anni dopo essere stata a un suo concerto, costretta dai genitori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

