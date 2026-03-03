Chi è Giulia Colonna la fidanzata di Mattia Furlani | Lei è un tassello veramente importante nella mia vita

Mattia Furlani, atleta, ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla sua vita privata parlando della sua fidanzata, Giulia Colonna, anche lei sportiva. La coppia si conosce da tempo e Furlani ha descritto Giulia come una presenza fondamentale nella sua quotidianità. La relazione tra i due è stata oggetto di attenzione, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sui loro rapporti.

Mattia Furlani ha parlato qualche mese fa della sua storia d'amore con la fidanzata Giulia Colonna, anche lei atleta. "Io e Giulia parliamo la stessa lingua. Lei è un tassello veramente importante nella mia vita", afferma il lunghista che ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo agli ultimi Mondiali di Tokyo. Legati da alcuni anni, Mattia Furlani e Giulia Colonna – entrambi 20enni – hanno ufficializzato la loro relazione nel 2024. "È una relazione a distanza perché lei abita a Roma e io a Rieti, non è facile, ma lei ha sempre rispettato i miei impegni e mi ha sempre supportato", racconta il campione. Una storia, la loro, che ha il pieno appoggio della mamma e allenatrice di Mattia Furlani, Khaty Seck: "Giulia è una ragazza bellissima ed educatissima.

