Mara Venier in viaggio verso Sanremo si scatena sulle note di Sal Da Vinci E il cantante condivide il balletto – Video

Mara Venier sta viaggiando verso Sanremo e ha condiviso un video in cui si scatena sulle note di Sal Da Vinci. Il cantante ha pubblicato un breve balletto che ha attirato l’attenzione dei follower, mentre Mara Venier si prepara a condurre lo speciale di Domenica In dedicato al festival. La clip mostra la conduttrice in movimento, mentre il cantante si esibisce con la sua canzone in gara.

La conduttrice fa un balletto mentre viaggia verso la cittadina ligure da dove condurrà lo speciale Domenica In dedicato al Festival Tutti rapiti da Sal Da Vinci e la sua Per sempre sì, portata in gara a Sanremo 2026. Mara Venier ha pubblicato sui suoi social una clip mentre è in viaggio verso Sanremo, da dove tradizionalmente la domenica dopo la fine del Festival conduce lo speciale di Domenica In dedicato alla kermesse. La conduttrice nella breve clip canta e balla l'ormai nota coreografia diventata in pochissimi giorni virale. Anche il cantante, taggato nelle storie Instagram di Mara Venier, ha poi ricondiviso il balletto.