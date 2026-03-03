Chernobyl | mutazioni ereditate dai padri esposti alle radiazioni

Una ricerca condotta dall’università di Bonn ha dimostrato per la prima volta un collegamento diretto tra l’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei genitori e le mutazioni genetiche osservate nei loro figli. Lo studio ha analizzato i dati di individui esposti a radiazioni e ha riscontrato alterazioni genetiche trasmesse di generazione in generazione. Tale scoperta apre nuove prospettive sulla trasmissione di mutazioni ereditarie legate all’esposizione ambientale.

Una ricerca dell'università di Bonn ha stabilito per la prima volta un legame diretto tra l'esposizione paterna alle radiazioni ionizzanti e le mutazioni genetiche riscontrate nella prole. Lo studio, pubblicato il 2 marzo 2026, analizza i genomi di figli di operatori di Chernobyl e di personale militare tedesco, rivelando un aumento significativo dei cluster di mutazioni del DNA. Sebbene il rischio di malattia per i bambini sia valutato come minimo, la scoperta conferma che le radiazioni lasciano tracce ereditabili nel patrimonio genetico. Il disastro nucleare del 26 aprile 1986, causato da un errore di manutenzione e un test di sicurezza non conforme, rimane l'evento più grave della storia.