Sì è vero che lo scudo protettivo di Chernobyl ha subito danni ma le radiazioni rimangono stabili

Wired.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attacco di un drone al New Safe Confinement fa di dieci mesi fa ha causato gravi danni. Serve, esorta l'Aiea, una ristrutturazione completa e tempestiva. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Sì, è vero che lo scudo protettivo di Chernobyl ha subito danni, ma le radiazioni rimangono stabili

