Cesena | 161 anni di Polizia Locale premiati 8 arresti e lotta allo

A Cesena si festeggiano 161 anni di attività della Polizia Locale, che in questo periodo ha portato a termine otto arresti. La ricorrenza è stata anche l’occasione per premiare alcuni agenti per il loro impegno nella lotta alla criminalità e nel mantenimento dell’ordine pubblico. La cerimonia si è svolta in città, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e della forza di polizia.

La città di Cesena ha trasformato una ricorrenza storica in una celebrazione della sicurezza urbana, riconoscendo il valore del lavoro quotidiano della Polizia Locale. Lunedì 2 marzo 2026, in occasione del 161esimo anniversario delle Guardie regie municipali, sono stati conferiti encomi ed elogi a diversi operatori per azioni di contrasto al crimine e gestione delle emergenze. La cerimonia si è svolta al palazzo del Ridotto, con la presenza di autorità civili e militari, mentre nel pomeriggio il Comando ‘Fiorini’ ha aperto le porte ai cittadini e alle scuole per mostrare i mezzi e le attività del corpo. Il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore alla Sicurezza Luca Ferrini e il presidente del consiglio Filippo Rossini hanno presenziato all’evento, sottolineando l’impegno del personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

