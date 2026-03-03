Cesena | 161 anni di Polizia Locale premiati 8 arresti e lotta allo

A Cesena si festeggiano 161 anni di attività della Polizia Locale, che in questo periodo ha portato a termine otto arresti. La ricorrenza è stata anche l’occasione per premiare alcuni agenti per il loro impegno nella lotta alla criminalità e nel mantenimento dell’ordine pubblico. La cerimonia si è svolta in città, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e della forza di polizia.

La città di Cesena ha trasformato una ricorrenza storica in una celebrazione della sicurezza urbana, riconoscendo il valore del lavoro quotidiano della Polizia Locale. Lunedì 2 marzo 2026, in occasione del 161esimo anniversario delle Guardie regie municipali, sono stati conferiti encomi ed elogi a diversi operatori per azioni di contrasto al crimine e gestione delle emergenze. La cerimonia si è svolta al palazzo del Ridotto, con la presenza di autorità civili e militari, mentre nel pomeriggio il Comando ‘Fiorini’ ha aperto le porte ai cittadini e alle scuole per mostrare i mezzi e le attività del corpo. Il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore alla Sicurezza Luca Ferrini e il presidente del consiglio Filippo Rossini hanno presenziato all’evento, sottolineando l’impegno del personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il bilancio della Polizia: 161 arresti e oltre mille denunce nel 2025Il 2025 della Polizia di Stato a Parma si chiude con numeri che raccontano un’attività intensa e capillare sul territorio.

San Sebastiano: 3 operatori della Polizia locale di Limbiate premiati da Regione LombardiaOggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è… Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Polizia Locale

Temi più discussi: Cesena. Terza festa della Polizia locale il volto del Comune più vicino ai cittadini -; Cesena, la festa della Polizia Locale: Siete il Comune nella sua forma più concreta; 161 anni della Polizia Locale: premiato agente per operazione a Cesenatico.

161 anni della Polizia Locale: premiato agente per operazione a CesenaticoCerimonia al Palazzo del Capitano per l'anniversario della Polizia Locale. Tra i premiati l'agente che ha incastrato il responsabile di un maxi abbandono di rifiuti a Cesenatico. livingcesenatico.it

Cesena. Terza festa della Polizia locale il volto del Comune più vicino ai cittadiniDopo aver celebrato il patrono San Sebastiano, lo scorso 20 gennaio, oggi il Corpo si è raccolto nel 161esimo anniversario della fondazione delle Guardie regie municipali all’indomani dell’annessione ... corrierecesenate.it

- Una trappola per i passanti - Scatta il blitz della polizia locale. #polizialocale #veneto #sicureza - facebook.com facebook

Mercanzia: arrestati due uomini dalla Polizia Locale x.com