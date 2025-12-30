Il bilancio della Polizia | 161 arresti e oltre mille denunce nel 2025

Il bilancio della Polizia di Parma nel 2025 evidenzia un’attività costante e capillare sul territorio, con 161 persone arrestate e oltre mille denuncie. I dati riflettono l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e ordine pubblico, mantenendo un’attenzione particolare alle esigenze della comunità locale. Un riepilogo che testimonia la dedizione e l’efficacia delle operazioni svolte nel corso dell’anno.

Il 2025 della Polizia di Stato a Parma si chiude con numeri che raccontano un'attività intensa e capillare sul territorio. Il bilancio consuntivo, illustrato dal nuovo questore Carmine Rocco Grassi, insediatosi lo scorso primo dicembre, parla di 161 arresti e oltre mille denunce

