Carabiniera investita durante un posto di controllo la 22enne che guidava | Non l’ho vista avevo il vetro appannato

Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita lunedì sera intorno alle 21 durante un posto di controllo in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare. La donna, 22 anni, guidava l’auto coinvolta e ha dichiarato di non aver visto la collega investita perché il vetro era appannato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia (Roma) è stata investita lunedì sera, intorno alle 21, mentre era in servizio durante un posto di controllo in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare, nella zona costiera della città. La vittima è stata travolta da una Fiat Panda, guidata da una 22enne italiana, e sbalzata sull'asfalto per diversi metri. Fortunatamente, la militare non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane donna al volante dell'auto ha dichiarato di non aver visto la carabiniera, giustificando il suo comportamento con la condizione del vetro del veicolo appannato. "Non l'ho vista, avevo il vetro appannato", ha spiegato ai militari dell'Arma e agli agenti della Polizia Locale, che sono intervenuti prontamente sul posto per gli accertamenti.