Pontida colpito al petto da un capriolo | muore uomo in mountain bike

A Pontida, nella Bergamasca, un uomo in mountain bike è stato ucciso dopo essere stato colpito al petto da un capriolo. L’incidente è avvenuto ieri, quando l’uomo stava percorrendo un sentiero e è stato improvvisamente colpito dall’animale. Dopo la caduta, nonostante i soccorsi, non è stato possibile salvarlo. La tragedia ha suscitato sorpresa tra gli abitanti della zona.

Bergamo, 1 marzo 2026 – Tragedia a Pontida, nella Bergamasca. Un uomo in sella alla sua mountain bike è stato colpito da un capriolo ed è caduto a terra, morendo sul colpo. Il dramma è avvenuto questa mattina, verso le 9.30, lungo il ‘sentiero di Papa Giovanni’ sul Monte Canto, nella zona di Ca' de Rizzi a Pontida. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava percorrendo il sentiero in discesa su una mountain bike insieme ad un amico, quando l’animale è sbucato all’improvviso dai boschi, rendendo lo scontro inevitabile colpendo la vittima al petto. Il capriolo si è poi dato alla fuga nei boschi. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati carabinieri, ambulanze, automedica e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

