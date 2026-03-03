Carabiniera investita al posto di blocco di Cerenova da un' auto guidata da una donna | è in codice rosso

Una carabiniera è stata investita da un’auto durante un posto di blocco a Cerenova, frazione di Cerveteri. L’incidente è avvenuto mentre la donna era impegnata nelle attività di controllo, e la militare è stata trasportata in codice rosso. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Dramma a Cerenova, frazione di Cerveteri nella provincia di Roma: una carabiniera è stata investita mentre stazionava in un posto di controllo insieme a un collega. Quest’ultimo ha assistito all’evento. I fatti risalgono alle 21 di lunedì 2 marzo, e attualmente la militare si trova ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. A travolgerla è stata una Fiat Panda occupata da una 22enne. La posizione di quest’ultima è al vaglio degli inquirenti. Articolo in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Carabiniera investita al posto di blocco di Cerenova da un'auto guidata da una donna: è in codice rosso Auto non si ferma al posto di blocco: carabiniera investita a CerveteriUna carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita a un posto di blocco a Marina di Cerveteri, sul litorale laziale a nord di... Incidente a Montecorvino Pugliano, investita una donna: trasportata in codice rosso al RuggiUna donna di 65 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto in via Vivaldi, nel territorio di Montecorvino Pugliano. Altri aggiornamenti su Cerenova da Temi più discussi: Carabiniera investita al posto di blocco di Cerenova da un'auto guidata da una donna: è in codice rosso; Cerveteri - Carabiniera investita durante un posto di blocco, trasportata in eliambulanza al Gemelli; Cerenova, carabiniera investita durante un posto di blocco: trasportata in eliambulanza al Gemelli -; Marina di Cerveteri, carabiniera investita in via Benedetto Marini. Cerveteri – Carabiniera investita durante un posto di blocco, trasportata in eliambulanza al GemelliCERVETERI – Momenti di grande apprensione nel pomeriggio a Cerenova, dove una carabiniera è stata investita mentre era impegnata in un posto di controllo lun ... etrurianews.it Carabiniera travolta al posto di blocco: grave in eliambulanza al GemelliCERVETERI - Carabiniera travolta durante il posto di blocco a Cerenova, in via Benedetto Marini, sotto gli occhi del collega. Alla guida dell'auto una donna. Il militare, in servizio presso la caserma ... civonline.it Buongiorno io cerco un trilocale a Cerveteri Cerenova - facebook.com facebook