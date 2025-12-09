Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ un momento storico, iniziano le demolizioni a mare nell’area di Bagnoli e credo che questo sia veramente un grande giorno perché si comincia a restituire uno spazio pubblico alla nostra città atteso da oltre 30 anni”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che oggi ha assistito alle prime operazioni di demolizione del pontile centrale dell’ex Italsider. Il sindaco ha spiegato che invece il pontile nord e il pontile sud resteranno, a differenza di quanto era previsto nei progetti iniziali. “Così avremo due passeggiate pubbliche attrezzate dove i cittadini potranno trascorrere del tempo libero, fare sport e prendere il sole”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manfredi: “Al via le demolizioni a Bagnoli, giornata storica per Napoli”