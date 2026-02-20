Bagnoli sopralluogo della Procura di Napoli Manfredi | Pronti a collaborare

La Procura di Napoli ha effettuato un sopralluogo a Bagnoli, dopo aver ricevuto segnalazioni sulla sicurezza dei lavori nell’ex area Italsider. Durante l'ispezione, i magistrati hanno esaminato le operazioni di messa in sicurezza della colmata e i cantieri di riqualificazione. Il sindaco Manfredi ha annunciato la disponibilità a collaborare, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulle procedure. La visita si è concentrata sulle aree dove si stanno effettuando interventi per ridurre i rischi ambientali e migliorare la zona.

Magistrati della procura partenopea hanno effettuato un sopralluogo nella zona dell'ex area Italsider, dove sono in corso lavori di messa in sicurezza della colmata e di riqualificazione Sul posto si sono recati i magistrati della V sezione ("Tutela ambiente e territorio", procuratore aggiunto Antonio Ricci) dell'ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nicola Gratteri. Due giorni fa una delegazione di cittadini del quartiere, accompagnati dai propri avvocati, è stata ricevuta, riporta l'Ansa, dai sostituti procuratori Domenico Luca Musto e Raffaele Barella cui sono stati manifestati timori sui rischi sanitari a cui sarebbe esposta la popolazione a causa dei lavori per l'America's Cup del 2027.