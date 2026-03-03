Centro storico l' illuminazione dei monumenti cambierà a seconda delle ore delle stagioni | lavori aggiudicati

Il piano per l'illuminazione artistica dei monumenti nel centro storico, che comprende anche i percorsi pedonali del circuito Unesco, ha superato un importante step decisionale. I lavori, ora aggiudicati, prevedono l'adattamento dell'illuminazione in base alle diverse ore e stagioni, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi storici e migliorare la fruibilità notturna del quartiere.

Centro Sportivo San Martino, aggiudicati i lavori per la rete idrica e fognariaAggiudicati a Terracina i lavori per la realizzazione della rete idrica fognaria del centro sportivo san Martino.

San Martino delle Scale, al via i lavori per la nuova illuminazione pubblica del Villaggio MontanoMonreale – Prenderanno avvio nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in località Villaggio Montano, nella...

Napoli, nuova illuminazione pubblica nel centro storico migliora la sicurezzaTempo di lettura < 1 minutoClicca e condividi l'articoloNapoli ha visto un importante cambiamento nel suo centro storico con l’introduzione di un nuovo sistema di illuminazione pubblica, progettato pe ... osservatoreitalia.eu

Sicurezza in centro storico: dall'illuminazione al decoro passando per il drop-in, di cosa si è parlato in PrefetturaNel corso del confronto è emersa la necessità di superare l'approccio basato sulla repressione, a favore di un modello che coinvolga istituzioni, forze di polizia, operatori economici, associazioni e ... genovatoday.it

Lo spopolamento del centro storico da parte di chi deteniene la memoria storica della città, tradizioni, usi e costumi. «Qui sta venendo meno il dialetto, 240 edicole votive in totale abbandono perché si sono spente le luci della fede popolare» - facebook.com facebook

