Ponte Mascarello sbloccato il finanziamento Presto il cronoprogramma del progetto

Il finanziamento per la manutenzione e la rifunzionalizzazione del ponte Mascarello a Foce Verde è stato finalmente sbloccato. L’amministrazione comunale di Latina ha annunciato che a breve sarà reso pubblico il cronoprogramma del progetto. Massimiliano Carnevale, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, ha espresso soddisfazione per questa importante fase del procedimento, che consentirà di avviare i lavori di riqualificazione dell’opera.

Soddisfazione è stata espressa da Massimiliano Carnevale, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Latina, per lo sblocco definitivo del finanziamento destinato alla manutenzione straordinaria e alla rifunzionalizzazione del ponte Mascarello a Foce Verde. Una notizia che è stata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Ponte Mascarello, sbloccato il finanziamento. Presto il cronoprogramma del progetto Leggi anche: Ponte sul fosso Mascarello: sbloccato l'iter per il finanziamento dell'opera Leggi anche: Il nuovo ponte sul Montone, si svela il cantiere: una serata per illustrare il progetto e il cronoprogramma dei lavori Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ponte sul fosso Mascarello: sbloccato l'iter per il finanziamento dell'opera; PONTE MASCARELLO, CARNEVALE (LEGA): A BREVE IL CRONOPROGRAMMA; Ponte sul Canale Mascarello, a Latina: dopo 10 anni di chiusura, sbloccato il finanziamento dell’opera.; Latina, Ponte Mascarello, parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: si sblocca il finanziamento. Latina, sbloccati i finanziamenti per il ponte sul Canale Mascarello - Si apre ora una nuova fase, che consentirà di aggiornare gli atti operativi e di avviare le successive attività ... ilfaroonline.it

Ponte Mascarello, sbloccati i fondi: via alla manutenzione straordinaria - Carnevale: “Un risultato atteso da anni, ora parte la fase operativa per restituire alla città un’infrastruttura sicura e funzionale” ... latinaoggi.eu

Latina, Ponte Mascarello, parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: si sblocca il finanziamento - Parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul limite del 2%: si sblocca l’iter per il finanziamento degli interventi sul ponte Mascarello a Latina ... latinaquotidiano.it

Latina, Ponte Mascarello, parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: si sblocca il finanziamento https://www.latinaquotidiano.it/latina-ponte-mascarello/ #Latina #PonteMascarello #Sogin #LavoriPubblici #Via - facebook.com facebook

Ponte sul Canale Mascarello, Sogin sblocca il finanziamento dell’opera x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.