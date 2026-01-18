pioggia di medaglie per la seishinkan al campionato di karate del centro sud

La Seishinkan ha partecipato al Campionato di karate del Centro-Sud a Campobasso, organizzato dalla FEDIKA. Dopo un mese di pausa, la squadra si è presentata con impegno e determinazione, ottenendo un buon risultato. La competizione ha rappresentato un importante momento di confronto e crescita per gli atleti, confermando la costante attenzione della società verso la formazione e il valore dello sport.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo un mese di pausa agonistica, la Seishinkan ritorna a Campobasso per partecipare ad una gara siglata FEDIKA. A dispetto dei numeri, solo 300 i partecipanti divisi tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, il livello tecnico e agonistico della competizione è stato molto elevato. Il Presidente Christian ORLACCHIO, anche in veste di coach insieme al Maestro 7° dan Alfredo TESTA e alla maestra 5° dan Luisa MILONE, si porta a casa 15 medaglie, frutto di 4 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Brillano nel pomeriggio del sabato gli ori dei beneventani Lorenzo TESTA e Rocìo Aurora BRAVO DE CARO, autori entrambi di una prova di alto profilo, a dispetto della loro giovane età, sbaragliando i numerosi atleti presenti in categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Pioggia di medaglie per l’Accademia Karate

L’Accademia Karate ha concluso il 2025 con un risultato significativo al Trofeo Toscana Giovanissimi di Empoli. La squadra, composta da giovani atleti delle categorie preagonistiche, ha ottenuto un totale di 34 medaglie, tra cui 22 ori, 7 argenti e 5 bronzi, assicurandosi il primo posto nella classifica generale. Questo risultato testimonia l’impegno e la crescita delle giovani promesse del karate toscano.

