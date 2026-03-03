Centro antiviolenza Lia Pipitone | Millecolori lancia l’open day ospite Stefano Piazza

Durante la settimana dedicata ai diritti delle donne, l’associazione Millecolori Aps Ets ha organizzato un open day al Centro antiviolenza “Lia Pipitone”, coinvolgendo Stefano Piazza come ospite. L’evento ha previsto l’apertura delle porte del centro per incontri e momenti di condivisione, con l’obiettivo di sensibilizzare e offrire supporto a chi vive situazioni di violenza.

Un intreccio di forza, cura e libertà. In occasione della settimana dedicata ai diritti delle donne, l’Associazione Millecolori Aps Ets apre le porte del Centro Antiviolenza “Lia Pipitone” per una mattinata speciale di incontro e condivisione. Sabato 7 marzo, dalle ore 9:30 alle 13, la sede di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Open day “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”: ospite il Collegio dei geometri di BrindisiBRINDISI - L’Itet “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi, in occasione dell’open day del 14 dicembre, ospiterà presso la biblioteca della sede... Al canile comunale "Stefano Cerni" un Open Day con visite guidate e mercatino solidaleSabato 13 dicembre dalle 10 alle 16 il canile comunale "Stefano Cerni" di Rimini apre le porte alla cittadinanza per un open day ricco di iniziative. Approfondimenti e contenuti su Lia Pipitone Lia Pipitone, vittima di mafia e di femminicidioÈ il 23 settembre del 1983, siamo in quartiere di Palermo, l’Arenella. Probabilmente l’estate lì non è ancora terminata. Rosalia Pipitone, Lia per gli amici, passeggia. Giovane, libera e piena di vita ... 27esimaora.corriere.it Una targa dedicata alla memoria di Lia Pipitone divelta a PalermoDivelta e sradicata dal luogo dell’affissione , nella piazza di via Ammiraglio Rizzo, a Palermo, la targa intitolata a Lia Pipitone, la giovane donna uccisa 42 anni fa, nel quartiere Arenella, per ... tg24.sky.it