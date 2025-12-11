Al canile comunale Stefano Cerni un Open Day con visite guidate e mercatino solidale

Sabato 13 dicembre dalle 10 alle 16 il canile comunale "Stefano Cerni" di Rimini apre le porte alla cittadinanza per un open day ricco di iniziative. La giornata prevede visite guidate alla struttura e un mercatino natalizio solidale con felpe, tazze, medagliette anti-smarrimento e giochi in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

