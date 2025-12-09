Open day Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi | ospite il Collegio dei geometri di Brindisi

Brindisireport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi ospiterà il Collegio dei geometri di Brindisi durante l’open day del 14 dicembre, presso la biblioteca della sede del Flacco. L’evento offrirà alla comunità scolastica approfondimenti sulla figura professionale del geometra e sulle opportunità legate a questa professione.

BRINDISI - L’Itet “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi, in occasione dell’open day del 14 dicembre, ospiterà presso la biblioteca della sede del Flacco, il Collegio dei geometri di Brindisi per fornire alla comunità scolastica informazioni sulla nuova figura del “geometra” e su quanto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

open day carnaro marconiL’ISI Marconi sfoggia i suoi due nuovi edifici durante l’open day - I ragazzi che forse il prossimo anno frequenteranno l'ISI Marconi hanno potuto ammirare in anteprima i due nuovi edifici che andranno a comporre il polo scolastico: il rinnovato ex Collegio Colombo, c ... noitv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Open Day Carnaro Marconi