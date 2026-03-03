Centomila euro in cryptovalute ma è una truffa

Due persone hanno investito circa centomila euro in cryptovalute credendo di aver fatto un buon affare, ma si sono resi conto troppo tardi di essere stati truffati. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. La cifra coinvolta è considerevole e l’accaduto ha attirato l’attenzione delle autorità competenti.

Hanno investito quasi centomila euro in cryptovalute, almeno così pensavano, invece sono finiti truffati. La querela di due professionisti genovesi ha portato, al termine delle indagini, i finanzieri del comando provinciale a denunciare un italiano, residente nel bergamasco, già gravato da.