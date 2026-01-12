Vende una Bmw a 20mila euro ma gliela pagano 2 euro | tre condanne per truffa

Un venditore di Jesi ha messo in vendita una BMW Grand Coupé Sport a 20.000 euro, attirando diversi potenziali acquirenti. Tuttavia, si è rivelato vittima di una truffa organizzata da quattro individui che si sono spacciati per imprenditori nel settore delle auto usate. La vicenda ha portato a tre condanne per truffa, evidenziando i rischi delle transazioni online e l’importanza di verificare attentamente gli acquirenti.

JESI - Credeva di fare un affare quando ha messo in vendita la sua auto Bmw Grand Coupè sport a 20mila euro, su dei siti online, ricevendo subito l’attenzione di quattro acquirenti che si erano spacciati per imprenditori del settore delle compravendite di vetture usate. In tasca però si è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Merce per 144 euro ma pagano solo una focaccina: tre minorenni denunciati a Camerlata Leggi anche: Pagano 15mila euro per il decreto Flussi ma è una trappola: “Sfruttato 12 ore al giorno per 2 euro l’ora” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Vende la Bmw a 20mila euro. Gliene danno 2; Vende una Bmw coupé, gliela pagano 2 euro: bonifico-bluff, in trappola i truffatori a Jesi; Vende una Bmw a 20mila euro ma gliela pagano 2 euro: tre condanne per truffa. Vende la Bmw a 20mila euro. Gliene danno 2 - Mette in vendita la propria Bmw grand coupè sport a 20mila euro ma viene raggirato da quattro compratori che alla ... msn.com

Vende una Bmw coupé, gliela pagano 2 euro: bonifico-bluff, in trappola i truffatori a Jesi - bluff del valore di 2 euro per comprare un’auto sportiva da 20mila euro. msn.com

CONTROLLO STRAORDINARIO A SAN CRISTOFORO: MAXI OPERAZIONE DELLA POLIZIA, SANZIONI PER 20MILA EURO Maxi servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo, coordinato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato. L’o - facebook.com facebook

Lotteria Italia, sei vincite da 20mila euro nel Vallo di Diano. Cinque dei sei tagliandi sono stati venduti a Sala Consilina #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.