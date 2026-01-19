Ex casello in vendita per centomila euro Ma l’asta va deserta

Un ex casello in via San Fermo è stato messo all'asta per 100.000 euro, ma finora nessun acquirente si è presentato. La vendita, che si sperava potesse trovare un interesse, rimane senza offerte. Valesini ha annunciato che verrà predisposto un nuovo bando per valutare eventuali sviluppi. La situazione evidenzia le difficoltà nel mercato delle vendite pubbliche di proprietà immobiliari non utilizzate.

LA VENDITA. Via San Fermo Nessun potenziale acquirente finora si è fatto avanti. Valesini: «Proporremo un nuovo bando». Sarà la vegetazione che ormai soffoca l’edificio, le finestre murate, l’intonaco scrostato. Il fatto è che per l’ex casello ferroviario della valle Seriana Brembana, in via Santi Maurizio e Fermo, nessuno ha presentato un’offerta economica. Lo scorso novembre il Comune aveva bandito un’asta chiusasi a dicembre che, notizia dei giorni scorsi, è andata deserta. Il prezzo fissato a base d’asta era di 100mila euro. «Sarà bandita un’altra asta nei prossimi mesi» spiega l’assessore al Patrimonio Francesco Valesini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

