Montesarchio approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 | conti in ordine tasse invariate e sostegno alle fasce deboli

Il Consiglio Comunale di Montesarchio ha dato il via libera al Bilancio di Previsione 2026-2028, dopo aver approvato lo schema di bilancio. La decisione è stata presa a causa della stabilità economica del Comune e dell’assenza di aumenti delle tasse locali. Nel documento si conferma l’impegno a sostenere le fasce più deboli, con fondi dedicati ai servizi sociali. Il bilancio, che mostra conti in ordine, garantirà investimenti per le infrastrutture e i servizi pubblici. La prossima fase prevede l’approvazione definitiva in consiglio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio Comunale di Montesarchio ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 20262028. Un documento che conferma la solidità finanziaria dell’Ente e la capacità di programmazione strategica dell’Amministrazione, che per il secondo anno consecutivo raggiunge l’obiettivo dell’approvazione entro i termini di legge (fissati al 28 febbraio). Il bilancio si caratterizza per il mantenimento degli equilibri generali grazie a risorse proprie e trasferimenti, nonostante i crescenti vincoli di finanza pubblica. Tra i punti salienti figurano l’invarianza delle aliquote IMU e IRPEF, l’introduzione del “Bonus Tari” (riduzione del 25% per le famiglie con ISEE basso).🔗 Leggi su Anteprima24.it

