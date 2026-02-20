Montesarchio approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 | conti in ordine tasse invariate e sostegno alle fasce deboli

Il Consiglio Comunale di Montesarchio ha dato il via libera al Bilancio di Previsione 2026-2028, dopo aver approvato lo schema di bilancio. La decisione è stata presa a causa della stabilità economica del Comune e dell’assenza di aumenti delle tasse locali. Nel documento si conferma l’impegno a sostenere le fasce più deboli, con fondi dedicati ai servizi sociali. Il bilancio, che mostra conti in ordine, garantirà investimenti per le infrastrutture e i servizi pubblici. La prossima fase prevede l’approvazione definitiva in consiglio.

Il Consiglio Comunale di Montesarchio ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 20262028. Un documento che conferma la solidità finanziaria dell'Ente e la capacità di programmazione strategica dell'Amministrazione, che per il secondo anno consecutivo raggiunge l'obiettivo dell'approvazione entro i termini di legge (fissati al 28 febbraio). Il bilancio si caratterizza per il mantenimento degli equilibri generali grazie a risorse proprie e trasferimenti, nonostante i crescenti vincoli di finanza pubblica. Tra i punti salienti figurano l'invarianza delle aliquote IMU e IRPEF, l'introduzione del "Bonus Tari" (riduzione del 25% per le famiglie con ISEE basso).