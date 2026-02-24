Vicepresidenza Hera Spuntano cinque candidati Fabbri in pole E c’è Razzoli

La candidatura di Fabbri si distingue tra cinque persone che hanno presentato domanda per la vicepresidenza di Hera, con il suo nome che circola più frequentemente tra gli osservatori. La scadenza per le candidature era fissata al 12 febbraio, e tra i candidati c’è anche Razzoli. La scelta finale dipenderà dalle decisioni dell’assemblea dei soci, che dovrà valutare i profili presentati. La nomina potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Sono stati cinque i candidati che si sono presentati alla scadenza del 12 febbraio per ricoprire la vicepresidenza del cda di Hera. Si tratta dell'ex direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagi ed ex candidato rettore Tommaso Fabbri, l'ambientalista e attuale vicepresidente del centro storico Vittorio Ballestrazzi proposto da Wwf Emilia, Giorgio Razzoli, già vicepresidente Hera, il commercialista Sergio Foti, e il commercialista Pietro Parisi. Uno di loro prenderà il posto di Tommaso Rotella rimasto in carica per due anni. Ieri sera si sono tenute le audizioni per la nomina che spetta al sindaco di Modena.