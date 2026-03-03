cazzullo e branduardi lo show in tv

Uno spettacolo più attuale che mai che rappresenta "per noi un piccolo evento televisivo". Così Aldo Cazzullo parla della puntata speciale di Una giornata particolare, dedicata alla vita di San Francesco, in onda domani in prima serata su La7. Tra gli affreschi di Giotto della Basilica di Assisi dove è custodito il corpo, verrà trasmessa per la prima volta in tv la serata inaugurale dello spettacolo che intreccia il racconto del giornalista e scrittore e le musiche di Angelo Branduardi. A 800 anni dalla morte del santo, San Francesco: Il primo italiano sta facendo sold out in tutti i teatri italiani. "Assisi è un posto carico di spiritualità e storia, e proprio da lì abbiamo voluto far partire questo racconto – spiega Cazzullo –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"Francesco", Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi all'Auditorium ConciliazioneCon i testi di Aldo Cazzullo, il racconto si intreccia con le musiche di Angelo Branduardi, eseguite dal vivo in collaborazione con Fabio Valdemarin.

