Cavernago l’associazione Speranza a caccia di fondi per un nuovo mezzo | Ogni contributo è fondamentale per chi è più in difficoltà

L’associazione Speranza di Cavernago sta organizzando una raccolta fondi per acquistare un nuovo Doblò, un mezzo che permette di offrire servizi di supporto alle persone più vulnerabili del territorio. L’obiettivo è raccogliere fondi sufficienti per mantenere attivo il servizio e garantire assistenza alle famiglie in difficoltà. Ogni contributo sarà utile per sostenere questa iniziativa.
Il Doblò servirà a trasportare anziani, malati e ragazzi con disabilità tra scuole, ospedali e centri diurni. Per l’acquisto servono 16mila euro Cavernago. Una raccolta fondi per acquistare un nuovo Doblò e garantire continuità a un servizio essenziale per le persone fragili del territorio. L’Associazione Volontariato Speranza, attiva a Cavernago dal 1995, punta a sostituire il mezzo attuale, ormai logoro dopo migliaia di chilometri percorsi tra scuole, strutture sanitarie e centri diurni. A sottolineare la bontà dell’iniziativa è il sindaco Giuseppe Togni: “L’associazione Speranza è fondamentale per la nostra comunità. Senza questo servizio molte persone fragili non potrebbero accedere regolarmente alle strutture sanitarie o scolastiche, e le famiglie si troverebbero in seria difficoltà”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
