ultimati i lavori per la messa in sicurezza

La strada comunale di Montealbereto, a Monterosso, è stata sistemata e messa in sicurezza. Si sono infatti conclusi i lavori appaltati dall’amministrazione grazie a un finanziamento ottenuto a valere sul Piaro di sviluppo rurale, specificamente destinato al recupero delle infrastrutture essenziali per le popolazioni rurali. La strada rappresenta un tracciato di collegamento importante per il territorio ma da tempo aveva bisogno di importanti lavori di manutenzione. Nel dettaglio, la ditta incaricata ha dunque provveduto non solo ad asfaltare l’intero tracciato ma anche a rinforzare alcuni tratti e a mettere in sicurezza i versanti a monte e a mare delle zone più pericolose perché interessate da fenomeni di dissesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

