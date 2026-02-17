Oltre 56 mila euro per il Carnevale dei Sogni Rinnoviamo | Manca una strategia per il centro storico

Il Carnevale dei Sogni, che si è svolto domenica 8 febbraio, ha avuto un costo di oltre 56 mila euro, causando preoccupazione tra i cittadini per l’incremento delle spese rispetto alle passate edizioni. La somma è stata destinata principalmente all’allestimento delle maschere e alle attività di intrattenimento, con un aumento di circa 14 mila euro rispetto al 2022 e al 2021. Mentre le spese per l’evento crescono, molti si chiedono perché non ci siano ancora strategie chiare per rivitalizzare il centro storico.

Il 'Carnevale dei sogni' andato in scena domenica 8 febbraio è costato 56.486 euro, con una spesa in aumento rispetto alle ultime due edizioni, 42.029 euro tre anni fa e 48.739 euro l'anno successivo. "In totale, oltre 147mila euro investiti in un evento concentrato in poche ore", riflette Elisa Zecchini, segretaria di Rinnoviamo Forlì, che invita a una riflessione più ampia sulla strategia complessiva per il rilancio del centro storico. "Una spesa crescente, senza che nel frattempo si sia costruita una tradizione riconoscibile all'esterno, capace di attrarre visitatori dal territorio e generare un indotto stabile per le attività del centro storico", attacca.