Catania capitale della Cultura 2028 Bonaccorsi | Progetto condiviso e motore di sviluppo

La settima commissione consiliare del Comune di Catania, guidata dalla consigliera Erika Bonaccorsi, ha espresso soddisfazione per il percorso avviato dall'Amministrazione Trantino nella candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2028. La commissione ha evidenziato che il progetto è stato condiviso e rappresenta un motore di sviluppo per il territorio.

La settima commissione consiliare del Comune di Catania, presieduta dalla consigliera Erika Bonaccorsi, ha espresso soddisfazione per il percorso intrapreso dall'Amministrazione Trantino nella candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028, un cammino che ha saputo coniugare.