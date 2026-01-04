Chiede aiuto ai poliziotti e poi li aggredisce a calci | arrestato 28enne

Un uomo di 28 anni, in stato di evidente confusione, ha attirato l’attenzione dei passanti lungo la strada Gelso Bianco, chiedendo aiuto e urlando. Dopo aver richiesto assistenza ai poliziotti intervenuti, l’uomo li ha improvvisamente aggrediti con calci, costringendo le forze dell’ordine a procedere con l’arresto. L’episodio evidenzia la necessità di interventi tempestivi e di un’adeguata gestione di situazioni di disagio.

