Chiede aiuto ai poliziotti e poi li aggredisce a calci | arrestato 28enne
Un uomo di 28 anni, in stato di evidente confusione, ha attirato l’attenzione dei passanti lungo la strada Gelso Bianco, chiedendo aiuto e urlando. Dopo aver richiesto assistenza ai poliziotti intervenuti, l’uomo li ha improvvisamente aggrediti con calci, costringendo le forze dell’ordine a procedere con l’arresto. L’episodio evidenzia la necessità di interventi tempestivi e di un’adeguata gestione di situazioni di disagio.
Urlava e chiedeva aiuto camminando al centro della strada, lungo la stradale Gelso Bianco, in evidente stato confusionale. L'uomo, un 28enne originario di Nicosia, è stato notato dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania che, proprio in quei momenti, stavano transitando nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
