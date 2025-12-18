Va al commissariato per denunciare l' ex compagno lui l' aggredisce davanti ai poliziotti
Una donna si presenta al commissariato per denunciare l'ex compagno, ma l'uomo, un 40enne di Napoli con precedenti, la aggredisce davanti agli agenti. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, evidenziando ancora una volta l'importanza di denunciare e intervenire contro la violenza domestica.
Un uomo di 40 anni, di Napoli, con precedenti di polizia anche specifici, è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.L’intervento è avvenuto nella notte a Secondigliano, quando gli agenti del posto hanno notato, attraverso le telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Napoli, aggredita dall’ex compagno fuori dal Commissariato: i poliziotti lo notano dalle telecamere e lo arrestano
Leggi anche: Giorgia Meloni plaude ai poliziotti che hanno salvato una bambina, Umberti attacca: "Hai definanziato il nuovo commissariato"
Anni di violenze sessuali e fisiche ad Alcamo, donna trova il coraggio di denunciare: arrestato l'ex - Ad Alcamo un uomo è stato arrestato per gravi maltrattamenti sulla ex compagna dopo anni di violenze. virgilio.it
Donna denuncia il compagno violento, Polizia arresta un uomo ad Alcamo - Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, su richiesta ... castelvetranonews.it
Nuova misura cautelare per violenza domestica sulla ex compagna: arrestato un uomo - La Polizia di Stato esegue una misura cautelare ad Alcamo per gravi maltrattamenti contro la ex compagna. marsalalive.it
TRIS Siracusa. . Ruba i fari da un’auto: denunciato un uomo. Le indagini hanno preso avvio dopo la denuncia presentata dalla vittima agli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza Nesima - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.