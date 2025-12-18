Va al commissariato per denunciare l' ex compagno lui l' aggredisce davanti ai poliziotti

Una donna si presenta al commissariato per denunciare l'ex compagno, ma l'uomo, un 40enne di Napoli con precedenti, la aggredisce davanti agli agenti. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, evidenziando ancora una volta l'importanza di denunciare e intervenire contro la violenza domestica.

Donna denuncia il compagno violento, Polizia arresta un uomo ad Alcamo - Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, su richiesta ... castelvetranonews.it

Nuova misura cautelare per violenza domestica sulla ex compagna: arrestato un uomo - La Polizia di Stato esegue una misura cautelare ad Alcamo per gravi maltrattamenti contro la ex compagna. marsalalive.it

TRIS Siracusa. . Ruba i fari da un’auto: denunciato un uomo. Le indagini hanno preso avvio dopo la denuncia presentata dalla vittima agli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza Nesima - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.