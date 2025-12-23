Nuove cultivar Xylella resistenti | siglato protocollo d’intesa tra Comune e Coldiretti

Il Comune di Brindisi e Coldiretti hanno firmato un protocollo d’intesa per promuovere lo sviluppo di nuove cultivar di piante resistenti alla Xylella. L’accordo mira a sostenere iniziative di eradicazione e gestione delle piante infette, contribuendo alla tutela del patrimonio agricolo locale. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per affrontare le sfide della fitopatia e rafforzare la sostenibilità del settore agricolo in provincia.

BRINDISI - A Palazzo di Città è stato siglato questa mattina, martedì 23 dicembre 2025, il protocollo d’intesa tra il Comune di Brindisi e la Federazione provinciale Coldiretti di Brindisi finalizzato, all’avvio di un progetto per sostenere le iniziative di eradicazione delle piante infette e di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Piantumazione ulivi resistenti alla xylella e formazione: siglato protocollo Leggi anche: Tpl, siglato protocollo intesa tra Sviluppo Lavoro Italia e Asstra per formare nuove competenze La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Xylella: presentato a Pezze di Greco il bando per il ripristino del paesaggio; Emungimento in discarica “Autigno” e bandi aree degradate: provvedimenti della Giunta; Il Comune di Gagliano del Capo lancia progetto per salvaguardia degli Oliveti: distribuzione gratuita di piante resistenti alla Xylella Fastidiosa. Nuove cultivar xylella resistenti, siglato il Protocollo d’intesa tra il Comune di Brindisi e la Federazione provinciale Coldiretti - A Palazzo di Città è stato siglato questa mattina, martedì 23 dicembre 2025, il protocollo d’intesa tra il Comune di Brindisi e la Federazione provinciale ... brundisium.net

Xylella, la Puglia soffre e combatte: al Masaf di Roma premiata l'azienda salentina Agrosì - Mentre continuano a moltiplicarsi le attività e le iniziative di contrasto, in Puglia, al dilagare della Xylella fastidiosa, che in Capitanata vede salire a 153 gli ulivi infetti da Xylella a Cagnano ... affaritaliani.it

Una nuova cultivar contro la Xylella - Potrebbe essere un incrocio tra leccino e coratina, la nuova cultivar di ulivo resistente alla Xylella. rainews.it

Oggi alle 15:00 nella storica Sala Blasco dell’ex Convento dei Gesuiti di Sciacca, l’ulivo torna protagonista come simbolo di biodiversità, cultura e futuro, capace di raccontare la storia del territorio e aprire nuove prospettive economiche e sociali. Da quest - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.