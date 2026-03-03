Castelfranco di Sotto | 300mila euro di finanziamento regionale per una nuova pista di atletica

La Regione Toscana ha approvato un finanziamento di 300mila euro destinato al Comune di Castelfranco di Sotto. La somma sarà utilizzata per costruire una nuova pista di atletica presso l’impianto sportivo locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla regione, che ha confermato l'importo e lo scopo del contributo.

Contributo di 300mila euro dalla Regione Toscana al Comune di Castelfranco di Sotto per la realizzazione di una nuova pista di atletica presso l'impianto sportivo 'O. Martini'."È un intervento importante perché nell'ottica dello sviluppo dello sport e in particolare dello sport di base, ma anche.