Finanziamento da 300mila euro per i lavori al sistema antincendio della scuola

Il Comune di Sant'Arpino ha annunciato l'assegnazione di un finanziamento di 300mila euro destinato ai lavori di adeguamento del sistema antincendio della scuola. L’intervento mira a migliorare la sicurezza degli ambienti scolastici, garantendo il rispetto delle normative e la protezione di studenti e personale. L’intera operazione rientra in un piano più ampio di interventi per la tutela e il miglioramento delle strutture pubbliche sul territorio.

Finanziati i lavori per l'adeguamento antincendio della scuola. E' quanto annunciato dall'amministrazione comunale di Sant'Arpino. L'Ente, infatti, ha ottenuto un altro finanziamento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito nell’ambito del Pnrr per l’adeguamento alla normativa. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Finanziamento da 300mila euro per i lavori al sistema antincendio della scuola Leggi anche: Terni, nuovo finanziamento per chiudere i lavori del Campo Scuola: 300mila dalla Carit per pistino, locali e lunette Leggi anche: Arriva l’“occhio vigile” su San Piero Patti: finanziamento da 149 mila euro per il nuovo sistema di videocontrollo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sicurezza stradale: dalla Regione arrivano oltre 300mila euro per la viabilità di Calci, Vicopisano e Cascina; Scuole più sicure: Terrasini ottiene un finanziamento da 300 mila euro per gli impianti antincendio; Scuole più sicure a Messina: arrivano 900 mila euro per antincendio e messa in sicurezza; Rapallo: ottenuti 300mila euro dal Mim per la messa in sicurezza delle scuole. Edilizia scolastica, la Provincia incassa un milione di euro per lavori a Vibo, Serra e Pizzo: ecco in quali istituti - Quattro gli interventi finanziati dal ministero dell’Istruzione, altri sei in graduatoria in attesa di scorrimento. ilvibonese.it

Arrone, assegnato un contributo regionale di 300mila euro per riqualificare i servizi degli impianti sportivi comunali - el quadro della rimodulazione degli interventi finanziati per il 2026 destinati ai lavori prioritari di progettazione e realizzazione di opere pubbliche relative alla sicurezza del territorio e degli ... ilmessaggero.it

Rapallo: ottenuti 300mila euro dal MIM per la messa in sicurezza delle scuole - Il Comune di Rapallo ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro erogato dal ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), per la messa in sicurezza e la protezione degli studenti e del pers ... msn.com

Il Comune di Assisi si è aggiudicato un finanziamento di 300mila euro assegnato dal Ministero del Turismo per il progetto realizzato dall’ufficio turismo e marketing territoriale - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.