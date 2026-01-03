Finanziamento da 300mila euro per i lavori al sistema antincendio della scuola

Il Comune di Sant'Arpino ha annunciato l'assegnazione di un finanziamento di 300mila euro destinato ai lavori di adeguamento del sistema antincendio della scuola. L’intervento mira a migliorare la sicurezza degli ambienti scolastici, garantendo il rispetto delle normative e la protezione di studenti e personale. L’intera operazione rientra in un piano più ampio di interventi per la tutela e il miglioramento delle strutture pubbliche sul territorio.

Finanziati i lavori per l'adeguamento antincendio della scuola. E' quanto annunciato dall'amministrazione comunale di Sant'Arpino. L'Ente, infatti, ha ottenuto un altro finanziamento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito nell’ambito del Pnrr per l’adeguamento alla normativa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

