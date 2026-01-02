Sì a una nuova pista di atletica così sarà completato lo stadio di Aspra

La Giunta comunale di Bagheria ha approvato il progetto esecutivo per il completamento dello Stadio di Aspra, includendo la costruzione di una nuova pista di atletica. Questa iniziativa mira a migliorare le strutture sportive del territorio, offrendo un impianto adeguato per gli allenamenti e le competizioni. I lavori rappresentano un passo importante per lo sviluppo dello sport locale e per le opportunità offerte agli atleti.

La nuova pista di atletica. Dopo una lunga attesa lo stadio si arricchisce: "Superati tanti problemi" - "L’inaugurazione di questa nuova pista di atletica rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. lanazione.it

La nuova pista d’atletica è realtà: "Ora gare di rilevanza nazionale" - Un intervento che Campi attendeva da tempo e che si è concluso in questi giorni quando gli operai ... lanazione.it

Via libera al completamento dello Stadio di Aspra con una nuova pista di atletica Leggi l'articolo - facebook.com facebook

Via libera al completamento dello Stadio di Aspra con una nuova pista di atletica x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.