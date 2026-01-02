Sì a una nuova pista di atletica così sarà completato lo stadio di Aspra
La Giunta comunale di Bagheria ha approvato il progetto esecutivo per il completamento dello Stadio di Aspra, includendo la costruzione di una nuova pista di atletica. Questa iniziativa mira a migliorare le strutture sportive del territorio, offrendo un impianto adeguato per gli allenamenti e le competizioni. I lavori rappresentano un passo importante per lo sviluppo dello sport locale e per le opportunità offerte agli atleti.
Via libera ai lavori di completamento dello Stadio di Aspra. La Giunta comunale di Bagheria, infatti, ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo del II stralcio, che prevede la realizzazione di una moderna pista per atletica.L'opera rientra tra gli interventi finanziati dal Pnrr. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
