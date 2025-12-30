Notte bianca alla Sanità 2026 con superospiti musica e street food - chi ci sarà
La notte bianca alla Sanità 2026, intitolata Sanità-tà-tà, si svolgerà nel fine settimana della Befana, offrendo musica, street food e ospiti speciali. Promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli e organizzata dalla Municipalità 3 con C’MoN produzioni, questa manifestazione ritorna nel rione con un programma ricco di eventi culturali e di intrattenimento, valorizzando il patrimonio locale e offrendo un’occasione di incontro e scoperta per i visitatori.
Nel fine settimana della befana 2026 nel rione Sanità torna la festa con Sanità-tà-tà. Direttore artistico Massimo Jovane, promossa e finanziata dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, organizzata dalla Municipalità 3 in collaborazione con C’MoN produzioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
