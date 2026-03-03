Cassino presentazione del libro Nodi di vetro di Mariarosa D' Alia

Sabato 7 marzo alle ore 17, al Palazzo della cultura di Cassino, si terrà la presentazione del libro

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Appuntamento sabato 7 marzo per la presentazione del libro “Nodi di vetro” di Mariarosa D'Alia al Palazzo della cultura di Cassino alle ore 17.30."Nodi di vetro", il romanzo d’esordio di Mariarosa D'Alia. È il racconto di Alice, una ragazza che porta addosso i segni di una vita, fatta di silenzi e di un rapporto doloroso con un padre che non sa amarla.Ma è anche la storia di un incontro inaspettato in una notte di pioggia, che diventerà il porto sicuro in cui imparare di nuovo a fidarsi.I "nodi" sono quelli che ci portiamo dentro: traumi, paure, segreti di famiglia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Cassino, Presentazione del libro: "A come Arabia" di Rosario SimoneL'Apeiron Caffè Letterario presenta "A come ARABIA, dizionario geo-sentimentale del mondo arabo" di Rosario Simone.

Cassino, tutto pronto per la conferenza Stampa di presentazione del “24° University Championship Cross Country – Cassino 2026”Appuntamento il 3 marzo per conoscere i dettagli dell’evento che vedrà Cassino impegnata ad accogliere atleti-studenti provenienti da 30 paesi del...