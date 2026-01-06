Cassino Presentazione del libro | A come Arabia di Rosario Simone

Da frosinonetoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 10 gennaio alle 17:30, presso il Palazzo della Cultura di Cassino, si terrà la presentazione del libro

Sabato 10 Gennaio alle ore  17:30 a Cassino presso il Palazzo della Cultura si terrà la presentazione del libro "A come Arabia" di Rosario SimoneL'Apeiron Caffè Letterario presenta "A come ARABIA, dizionario geo-sentimentale del mondo arabo" di Rosario Simone. Non un semplice diario, ma una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

cassino presentazione del libro a come arabia di rosario simone

© Frosinonetoday.it - Cassino, Presentazione del libro: "A come Arabia" di Rosario Simone

Leggi anche: Cassino, presentazione del libro "Il Primo Bacio" di Massimiliano Ferri

Leggi anche: Cassino, presentazione del libro "Il Primo Bacio" di Massimiliano Ferri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

A Cassino la presentazione del nuovo libro di Claudia Conte “La voce di Iside” - Venerdì 27 giugno 2025, alle ore 18:30, presso la Sala Restagno del Comune di Cassino, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Claudia Conte, intitolato “La voce di Iside”, un’opera che ... ilmessaggero.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.