Cassino Presentazione del libro | A come Arabia di Rosario Simone
Sabato 10 gennaio alle 17:30, presso il Palazzo della Cultura di Cassino, si terrà la presentazione del libro
Sabato 10 Gennaio alle ore 17:30 a Cassino presso il Palazzo della Cultura si terrà la presentazione del libro "A come Arabia" di Rosario SimoneL'Apeiron Caffè Letterario presenta "A come ARABIA, dizionario geo-sentimentale del mondo arabo" di Rosario Simone. Non un semplice diario, ma una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
