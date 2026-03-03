Il caso Ucraina a Milano-Cortina prosegue con l'attenzione concentrata sulla divisa della squadra ucraina, dopo il divieto di indossare il casco deciso dal Comitato paralimpico internazionale. La disputa riguarda un presunto

Il Comitato paralimpico internazionale (Ipc) ha vietato alla squadra ucraina di indossare in occasione dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 la divisa da cerimonia con la mappa del Paese ritenendo il design "troppo politico": sulla divisa è presente la mappa dell'Ucraina con tutte le regioni amministrate comprese Donbass e Crimea. Valeriy Sushkevych, presidente del Comitato paralimpico ucraino ha spiegato che la divisa contestata, disegnata dal designer Viktor Anisimov, era destinata per le cerimonie e non alle competizioni e che ora verrà cambiata. Secondo l'Ipc, però, la divisa contiene un messaggio politico. "Sono vietati testi di inni nazionali, parole motivazionali, messaggi pubblicitaripolitici o slogan legati all'identità nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Ucraina a Milano-Cortina: prima il casco, ora la divisa nel mirino. “Design politico”

Leggi anche: Follia Cio, Heraskevych squalificato da Milano-Cortina per il casco contro la guerra in Ucraina

Milano Cortina 2026, Heraskevych squalificato per il casco con le vittime della guerra in Ucraina(Adnkronos) – E' stato "squalificato" l'atleta ucraino dello skeleton Vladislav Heraskevych, che alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha insistito...

