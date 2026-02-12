Milano Cortina 2026 Heraskevych squalificato per il casco con le vittime della guerra in Ucraina

La Fisi ha squalificato Vladislav Heraskevych, lo skeleton ucraino che aveva deciso di portare in gara un casco dedicato alle vittime della guerra in Ucraina. L’atleta ha insistito con il suo gesto simbolico, ma la federazione ha deciso di escluderlo dalle competizioni.

(Adnkronos) – E' stato "squalificato" l'atleta ucraino dello skeleton Vladislav Heraskevych, che alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha insistito per indossare un casco che onora gli atleti ucraini uccisi nella guerra con la Russia. Lo ha detto un portavoce del Comitato olimpico ucraino all'agenzia Afp. Il Comitato Olimpico Internazionale aveva offerto a Heraskevych la

