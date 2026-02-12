Follia Cio Heraskevych squalificato da Milano-Cortina per il casco contro la guerra in Ucraina

Vladyslav Heraskevych non gareggerà ai Giochi di Milano Cortina. L’atleta ucraino di skeleton è stato squalificato dal Cio dopo aver annunciato che avrebbe indossato un casco con le foto degli sportivi ucraini morti durante l’invasione russa. La decisione ha suscitato molte polemiche e ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione degli atleti in occasioni ufficiali.

Vladyslav Heraskevych non gareggerà ai Giochi di Milano Cortina. L’atleta ucraino di skeleton è stato squalificato dal Comitato olimpico internazionale dopo aver annunciato l’intenzione di indossare in gara un casco con le foto degli sportivi ucraini uccisi durante l’invasione russa. Un gesto di memoria che il Cio ha ritenuto contrario alle regole sulla neutralità politica previste dalla Carta Olimpica. Il casco della memoria e il richiamo all’articolo 50. Alla base della decisione c’è l’articolo 50 della Carta Olimpica, che vieta in campo di gara manifestazioni o messaggi di natura politica. Heraskevych aveva lavorato per mesi al casco commemorativo: una “Spoon River” di volti, ognuno simbolo di una vita spezzata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Follia Cio, Heraskevych squalificato da Milano-Cortina per il casco contro la guerra in Ucraina Approfondimenti su Heraskevych Milano Cortina Milano Cortina 2026, Heraskevych squalificato per il casco con le vittime della guerra in Ucraina La Fisi ha squalificato Vladislav Heraskevych, lo skeleton ucraino che aveva deciso di portare in gara un casco dedicato alle vittime della guerra in Ucraina. Il CIO vieta alle Olimpiadi il casco con gli atleti morti in guerra, Heraskevych: “Tradita l’Ucraina” A Milano Cortina si accende il dibattito sul rispetto delle emozioni degli atleti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Heraskevych Milano Cortina Olimpiadi, il Cio squalifica l’ucraino Heraskevych per il ‘casco della memoria’: Non si è uniformato alle linee guidaL'atleta ucraino di skeleton non potrà gareggiare a Milano-Cortina 2026 per non essersi conformato alle linee guida del CIO. ilfattoquotidiano.it Heraskevych rifiuta di cambiare il casco dedicato agli atleti uccisi in guerra, squalificato dallo skeleton. «Questo è il prezzo della nostra dignità»Vladyslav Heraskevych non prenderà parte alla gara olimpica di skeleton ai Giochi di Milano Cortina. L’atleta ucraino è stato escluso dopo aver rifiutato la richiesta ... ilmessaggero.it Per ciò che è importante fate ogni follia che potete. Ci sono cose che fuggono e non basta una vita a rimpiangerle." (Angelo De Pascalis) - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.