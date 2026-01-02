Banche l’allarme del Financial Times | Con l’AI a rischio oltre 200 mila posti di lavoro

Secondo il Financial Times, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore bancario potrebbe comportare la perdita di oltre 200.000 posti di lavoro. L’automazione delle operazioni e l’efficienza crescente rischiano di modificare significativamente il panorama occupazionale delle banche, sollevando questioni sulla stabilità occupazionale e sulle future strategie del settore.

Lo sviluppo dell ‘intelligenza artificiale  nelle operazioni bancarie porterà alla  distruzione di migliaia di posti di lavoro  in banca. L’allarme è stato lanciato dal  Financial Times,  che ha pubblicato ieri uno studio choc di  Morgan Stanley. Si parla di  oltre 200 mila posti di lavoro a rischio  nell’industria bancaria europea  nei prossimi cinque anni,  che verrebbe causata dalla chiusura di filiali bancarie, dai processi di  digitalizzazione  e dall’uso dell’AI.  Entro il 2030  questo comporterebbe un taglio del 10% dell’attuale forza lavoro del settore creditizio che si aggira sui  2,1 milioni di dipendenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

