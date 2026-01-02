Banche l’allarme del Financial Times | Con l’AI a rischio oltre 200 mila posti di lavoro

Secondo il Financial Times, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore bancario potrebbe comportare la perdita di oltre 200.000 posti di lavoro. L’automazione delle operazioni e l’efficienza crescente rischiano di modificare significativamente il panorama occupazionale delle banche, sollevando questioni sulla stabilità occupazionale e sulle future strategie del settore.

Lo sviluppo dell ‘intelligenza artificiale nelle operazioni bancarie porterà alla distruzione di migliaia di posti di lavoro in banca. L’allarme è stato lanciato dal Financial Times, che ha pubblicato ieri uno studio choc di Morgan Stanley. Si parla di oltre 200 mila posti di lavoro a rischio nell’industria bancaria europea nei prossimi cinque anni, che verrebbe causata dalla chiusura di filiali bancarie, dai processi di digitalizzazione e dall’uso dell’AI. Entro il 2030 questo comporterebbe un taglio del 10% dell’attuale forza lavoro del settore creditizio che si aggira sui 2,1 milioni di dipendenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Banche, l’intelligenza artificiale mette a rischio 200mila posti di lavoro

Leggi anche: Il caso Carta del docente: oltre 200 mila euro accreditati ai precari romagnoli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Financial Times: la tassa sulle banche mina la reputazione dell'Italia - Mentre i banchiere italiani riuniscono il vertice dell'Abi per valutare la nuova tassa sugli extraprofitti, la misura introdotta dal governo entra nel mirino di Moody's, una della maggiori agenzie di ... avvenire.it

Financial Times: le banche hanno perso più di 60mila posti di lavoro, l'emorragia continuerà - 000 posti di lavoro nel 2023, segnando uno degli anni più pesanti dovuti alla crisi finanziaria. rainews.it

FederTerziario lancia l’allarme sulla Legge di Bilancio 2026: l’articolo 26 del Ddl, infatti, estende a tutte le imprese il divieto di compensazione dei crediti d’imposta con i debiti previdenziali e contributivi, norma finora limitata a banche e intermediari finanziari. - facebook.com facebook