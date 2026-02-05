La Toscana rischia di perdere circa 20mila posti di lavoro. L’allarme arriva dall’Ires, che denuncia un modello di sviluppo che non crea crescita né occupazione di qualità. La regione potrebbe entrare in una fase di stagnazione di lungo periodo, considerando solo i lavoratori in cassa integrazione straordinaria. La situazione preoccupa le imprese e i lavoratori, che temono ripercussioni serie sul futuro.

E’ un modello di sviluppo incapace d produrre crescita diffusa e lavoro di qualità. Per questo la Toscana rischia una fase di stagnazione di lungo periodo, con circa 20mila posti di lavoro potenzialmente a rischio, una cifra calcolata solo tenendo conto dei lavoratori che si trovano attualmente in cassa integrazione straordinaria. È l’allarme lanciato durante la presentazione del rapporto Ires-Cgil sull’economia regionale, presentato a Firenze, Secondo lo studio, curato dal ricercatore Andrea Cagioni, l’economia regionale sta assumendo sempre più i tratti di una crisi strutturale, con "isole di relativa prosperità in un mare di stagnazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "A rischio 20mila posti di lavoro". L’allarme dell’Ires sullaToscana

Approfondimenti su Toscana Rischi

La Toscana si trova di fronte a un rischio reale di stagnazione economica.

Secondo il Financial Times, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore bancario potrebbe comportare la perdita di oltre 200.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Toscana Rischi

Argomenti discussi: Chimica Ue, l’allarme: persi 20mila posti di lavoro e altri 89mila a rischio; A rischio 20mila posti di lavoro. L’allarme dell’Ires sullaToscana; Toscana, allarme Ires-Cgil: 20mila posti a rischio e rischio stagnazione; IL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: CHIMICA UE, L’ALLARME: PERSI 20MILA POSTI E ALTRI 89MILA A RISCHIO NELLE FILIERE.

Rapporto Ires-Cgil, allarme stagnazione per l’economia toscana. Sono 20mila i posti di lavoro a rischioCresce l’occupazione, ma è sempre più povera. Investimenti in caduta, boom di cassa integrazione e salari erosi dall’inflazione. E la crisi, ormai strutturale, potrebbe aggravarsi nel 2026 ... lanazione.it

Chimica UE, l’allarme: persi 20mila posti e altri 89mila a rischio nelle filiereIn Italia, come dice Federchimica, la produzione è in calo da quattro anni consecutivi e si colloca su livelli del 13% inferiori al 2021. Il presidente Buzzella: «Mettere in atto, nell’immediato, azio ... msn.com

Crisi aziendali e cassa integrazione in aumento, lavoro sempre più precario e malpagato: dal focus sull'economia toscana di Ires Cgil emergono i problemi strutturali del modello produttivo toscano, ventimila i posti di lavoro a rischio. facebook