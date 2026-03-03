Caso Epstein la deposizione di Bill Clinton | Mai avuto rapporti sessuali con ragazze presentate da lui

La commissione di Vigilanza della Camera degli Stati Uniti ha diffuso i video delle deposizioni di Bill e Hillary Clinton, registrate a porte chiuse a Chappaqua, New York, la settimana scorsa. Durante l'audizione, l'ex presidente ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti sessuali con ragazze presentate da Epstein. Le registrazioni si inseriscono nell'ambito di un'indagine sull'imprenditore e il suo network.

La commissione di Vigilanza della Camera Usa ha pubblicato i video delle deposizioni a porte chiuse di Bill e Hillary Clinton, avvenute la scorsa settimana a Chappaqua, New York, nell'ambito dell'indagine della commissione su Jeffrey Epstein. L'ex presidente e l'ex segretaria di Stato hanno affrontato circa 4 ore e mezza di interrogatori ciascuno da parte dei commissari democratici e repubblicani. Bill Clinton ha raccontato le origini della sua relazione col miliardario accusato di traffico sessuale di minori, morto suicida in carcere, riferendo che nei primi anni 2000 gli fu presentato dall'ex segretario del Tesoro Larry Summers, allora presidente di Harvard.

Leggi anche: Hillary Clinton, la deposizione di 6 ore: «Non ho mai incontrato Epstein, sono inorridita». E attacca Trump: «Interrogate lui»

Il dossier su Jeffrey Epstein ancora al centro dell'attenzione internazionale.

