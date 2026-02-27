Caso Epstein oggi la testimonianza di Bill Clinton al Congresso In Gb indagini su uso basi Raf per traffico ragazze

Oggi al Congresso statunitense si è svolta la testimonianza di Bill Clinton riguardo al caso Jeffrey Epstein, coinvolgendo il suo rapporto con l’imprenditore e le accuse di traffico di ragazze. Nel Regno Unito, le autorità stanno indagando sull’utilizzo di basi RAF per lo sfruttamento di giovani, con accertamenti in corso su possibili collegamenti. Il dossier Epstein continua a essere al centro dell’attenzione internazionale.

(Adnkronos) – Il dossier su Jeffrey Epstein ancora al centro dell’attenzione internazionale. Negli Usa dopo l'offensiva di Hillary Clinton, oggi tocca al marito Bill testimoniare. Mentre nel Regno Unito, il ministro della Difesa John Healey ha ordinato una revisione dei file interni per verificare se il finanziere abbia utilizzato basi della Raf per portare le. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Clinton rilancia il caso Epstein: accuse a Trump e imminente testimonianza al Congresso tra polemiche e nuove indagini.Clinton accusa Trump: insabbiamento sui documenti di Epstein, imminente testimonianza al Congresso Hillary Clinton ha accusato l'amministrazione...

Bill e Hillary Clinton accettano di testimoniare al congresso sul caso EpsteinBill e Hillary Clinton hanno accettato di testimoniare davanti a una commissione d’inchiesta parlamentare sul caso Epstein, ha annunciato il 2...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Epstein files: chi ha cavalcato quella tigre ora non riesce più a scendere; Quell'élite globale alla corte del banchiere: cosa insegna il caso Epstein; Caso Epstein, Larry Summers lascia Harvard. E Gates ammette i rapporti con due ragazze russe.

Caso Epstein, ieri ascoltata Hillary Clinton: Mai incontrato, indagate su Trump. Oggi tocca a BillNon ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini, ha detto Hillary Clinton nella sua testimonianza alla Commissione di vigilanza del Congresso. E poi ha attaccato: Indagate invece su ... msn.com

Caso Epstein, Hillary Clinton: Mai visto, interrogate Trump. Oggi tocca al marito BillLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, Hillary Clinton: Mai visto, interrogate Trump. Oggi tocca al marito Bill ... tg24.sky.it

#TG2000 - Il caso Epstein. Hillary Clinton testimonia di fronte al congresso. Non ho mai incontrato quell’uomo, dice. Oggi sarà sentito il marito Bill Clinton. #27febbraio #Epstein #HillaryClinton #EpsteinFiles #Clinton #BillClinton #esteri #TV2000 - facebook.com facebook

Caso Epstein, oggi Bill Clinton al Congresso. Dalle foto alle email, che cosa c’è nei file x.com