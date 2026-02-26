Durante una lunga deposizione, si è dichiarata estranea a qualsiasi coinvolgimento nei fatti contestati. Ha ribadito di non aver mai incontrato la persona al centro delle indagini e di non aver frequentato i luoghi discussi. Nel corso dell’audizione, ha anche indirizzato domande su altre figure pubbliche, suggerendo di approfondire le loro eventuali connessioni.

«Non ero a conoscenza dei suoi crimini. Non ricordo di averlo incontrato e non sono mai stata sulla sua isola, né a casa sua o nei suoi uffici». Hillary Clinton non ha avuto esitazioni davanti alla commissione di sorveglianza della Camera che l'ha voluta sentire nell'ambito dell'indagine su Jeffrey Epstein. «Una commissione che ambisce alla trasparenza dovrebbe andare a fondo della vicenda dei file spariti dal sito del dipartimento di Giustizia, quelli in cui una vittima accusa Donald Trump di crimini disgustosi», ha detto l'ex segretario di Stato puntando il dito contro colui che, esattamente dieci anni fa, le ha inflitto la sconfitta politica più pesante della sua vita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hillary Clinton, la deposizione di 6 ore: «Non ho mai incontrato Epstein, sono inorridita». E attacca Trump: «Interrogate lui»

Epstein, la deposizione di Hillary Clinton: "Mai incontrato. Interrogate Trump sotto giuramento" | Il caso della foto di HawkingHillary Clinton rilancia e chiede che la commissione di vigilanza della Camera convochi anche Elon Musk nell’ambito dell’indagine su Jeffrey Epstein.

Temi più discussi: Sospesa la deposizione di Hillary dopo una fuga di notizie. Lei: La commissione dovrebbe indagare su Trump, non su di me; Hillary Clinton sotto giuramento: sei ore di domande, una foto che deraglia la deposizione; Caso Epstein, la versione dei Clinton. Hillary: Mai incontrato, indagate su Trump; Hillary Clinton testimonia sul caso Epstein: 'Non l'ho mai incontrato'.

Deposizione di Hillary Clinton e la scia di dimissioni legate agli Epstein filesHillary Clinton ha respinto ogni relazione con Jeffrey Epstein durante una deposizione estesa; nel frattempo la pubblicazione dei documenti ha provocato una serie di dimissioni tra istituzioni e figur ... notizie.it

La deposizione di Hillary Clinton su Epstein: Mai incontrato, interrogate Trump sotto giuramentoL'ex segretaria di Stato accusa la commissione di vigilanza della Camera e rilancia. Venerdì sarà ascoltato Bill Clinton ... dire.it

"Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini". Questa la dichiarazione iniziale di Hillary Clinton nella sua testimonianza alla Commissione di vigilanza a New York. "Non sono mai salita sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa - facebook.com facebook

Caso Epstein, Podesta: “Provano a coinvolgere Hillary Clinton per salvare Trump, ma lui ha perso” x.com