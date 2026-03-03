guido oppido si difende sul trapianto del bimbo col cuore bruciato ho fatto tutto bene e non merito questo

Guido Oppido, il cardiochirurgo coinvolto nel caso del bambino con il cuore bruciato, ha dichiarato in televisione di aver agito correttamente e di essere la vittima di accuse ingiuste. Ha affermato di aver seguito tutte le procedure previste e di non meritare le contestazioni rivoltegli. La sua testimonianza si concentra sulla difesa delle sue azioni durante l’intervento.

