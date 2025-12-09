Caso Mps morte di David Rossi La commissione | La pista è quella dell' omicidio Gli esiti della perizia

Affaritaliani.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, parla degli esiti della perizia. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

caso mps morte davidMorte David Rossi: suicidio o omicidio? Le Iene mostrano in esclusiva la nuova perizia che scuote il caso - Nuove simulazioni digitali e perizie scientifiche mettono in discussione il suicidio di David Rossi, come raccontato in esclusiva da Le Iene. Riporta notizie.it