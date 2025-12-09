Caso Mps morte di David Rossi La commissione | La pista è quella dell' omicidio Gli esiti della perizia
Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, parla degli esiti della perizia. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
La morte di David Rossi: una nuova perizia Una nuova simulazione virtuale riapre tutti i dubbi sul caso della morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salim - facebook.com Vai su Facebook
#Assegno integrativo in caso di morte: confermata l’esenzione fiscale Vai su X
Morte David Rossi: suicidio o omicidio? Le Iene mostrano in esclusiva la nuova perizia che scuote il caso - Nuove simulazioni digitali e perizie scientifiche mettono in discussione il suicidio di David Rossi, come raccontato in esclusiva da Le Iene. Riporta notizie.it
