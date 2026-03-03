caso bodini si apre anche un fronte civile

Domani si terrà a Lodi un’udienza in tribunale riguardante il caso di Pierpaolo Bodini, il 18enne di Brembio morto il 20 giugno 2024 durante un incidente sul lavoro mentre puliva una macchina seminatrice. La richiesta di patteggiamento è stata presentata nel procedimento penale. Si apre così anche un fronte civile legato alla vicenda.

Si terrà domani, in tribunale a Lodi, l’udienza dopo la richiesta di patteggiamento relativa al caso di Pierpaolo Bodini (nella foto), il 18enne di Brembio che perse la vita il 20 giugno 2024 in un incidente sul lavoro, mentre puliva una macchina seminatrice. Un passaggio che si inserisce in un percorso giudiziario destinato a svilupparsi su due piani distinti. Accanto al procedimento penale, infatti, la famiglia della vittima ha già avviato anche l’azione in sede civile: la notifica di citazione è avvenuta a febbraio e dal 9 luglio si aprirà formalmente il relativo contenzioso. Al centro, il riconoscimento dei danni patiti dai familiari - anche sul piano patrimoniale, oltre al danno psicologico conseguente alla perdita del giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

