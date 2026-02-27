Legge elettorale | si apre fronte preferenze Fratelli d' Italia emendamento per introdurle

La riforma della legge elettorale presentata dal centrodestra in Parlamento ha suscitato un acceso confronto, con Fratelli d’Italia che ha depositato un emendamento per introdurre le preferenze. La questione delle preferenze è al centro del dibattito, mentre il percorso della proposta legislativa si fa più complesso e si apre un fronte di discussioni sulla modifica delle regole di voto.

Partenza in salita per lo 'Stabilicum'. La riforma della legge elettorale depositata dal centrodestra in Parlamento accende il dibattito, a partire dalla partita delle preferenze. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento per introdurle: ad anticiparlo è il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli. "Abbiamo detto che siamo pronti a miglioramenti e siamo da sempre favorevoli alle preferenze - ricorda il deputato -. Abbiamo presentato emendamenti per le preferenze anche alle altre leggi elettorali e lo presenteremo anche questa volta". Donzelli, quindi, assicura: "Affronteremo il dibattito in Parlamento con serenità e rispetto delle opinioni di tutti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Legge elettorale, Fdi annuncia un emendamento per le preferenze: perché potrebbe essere solo una mossa tattica

Legge elettorale, depositato il testo: proporzionale con premio, no preferenze

