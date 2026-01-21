Crisi Aeffe al ministero zero passi in avanti L' assessore Paglia | Licenziamenti confermati è intollerabile

La crisi di Aeffe, che coinvolge i marchi Alberta Ferretti, Moschino e Ferretti, rimane irrisolta. Al ministero non si sono registrati progressi e le procedure di licenziamento dei 221 dipendenti, pari al 78% degli esuberi previsti, sono state confermate senza possibilità di revisione. L’assessore Paglia ha definito questa situazione “intollerabile”, sottolineando l’assenza di alternative concrete per i lavoratori coinvolti.

Nessuna possibilità di rivedere la procedura di licenziamento. Non ci sono vie d'uscita per i 221 dipendenti licenziati dal gruppo Aeffe (Alberta Ferretti, Moschino, Ferretti) a seguito del piano di ristrutturazione aziendale, che prevedeva il 78% di esuberi a San Giovanni in Marignano.

